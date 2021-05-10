聯發科(2454)即將公布4月營收，但因為印度疫情失控，恐減緩全球智慧型手機成長動能，加上傳出大陸兩大手機品牌OPPO、vivo下修部分零組件訂單，市場擔憂恐衝擊聯發科原本相當看好的5G升級潮，聯發科今股價開低震盪，跌幅逾6%、摔下月線大關，千元大關不保，另外，聯發科在智慧音箱卻是傳出好消息，根據研調機構Strategy Analytics最新數據顯示，2020年全球智慧音箱、智慧螢幕產品出貨達1.51億台，其中有近50%都在使用聯發科處理器，且近兩年來市佔率也已成功翻倍，顯示聯發科在非手機領域的表現也已是動能十足。

印度疫情失控，由於印度智慧型手機市場龐大，市場擔憂恐衝擊整體智慧型手機成長，加上傳出大陸兩大手機品牌OPPO、vivo下修部分零組件訂單，市場擔憂，先前預警的OverBooking(重複下單)是否已有訊號，因為智慧型手機是聯發科最為倚賴的高度成長市場，故衝擊聯發科今千元大關失守。

儘管智慧型手機傳出雜音，但聯發科在智慧音箱等卻有好消息，研調機構Strategy Analytics數據顯示，2020年全球智慧音箱、智慧螢幕產品出貨達1.51億台，其中有約50%都在使用聯發科的處理器，聯發科市佔率年增6個百分點，兩年來市佔率已經成功翻倍。2020年前5大智慧音箱晶片出貨量依序為聯發科、新思、全志科技、Amlogic晶晨半導體以及蘋果。

以聯發科第二季財測來說，持續看好，5G智慧手機晶片、電源管理IC及ASIC(客製化晶片)等產品動能，以新台幣兌美元匯率28.2元兌1美元計算，預期第二季合併營收將可望季成長10%~18%，毛利率將落在43%.5~46.5%區間。

(時報資訊)