蘇格蘭領導人Nicola Sturgeon支持的政黨在上周末舉行的選舉中贏得議會的多數席位，Sturgeon表示，選舉已經對她授權，讓她可以推動獨立公投。Sturgeon周日告知英國首相強生(Johnson)，她的政黨贏得大選後，再次舉行獨立公投已經是不可避免。

在Sturgeon與首相通話後，辦公室發出聲明表示，獨立公投現在只是時間問題，而不是是否的問題。

而首相辦公室的聲明沒有提到公投問題，僅表示目前專注於恢復疫情。

Sturgeon的人民行動黨(SNP)在議會贏得64席，並沒有達多數，但是贊成公投的綠黨盟友獲得8席，篤定可以控制蘇格蘭的議會議程。

人們一直在猜測，當蘇格蘭議會為公投立法時，英國政府會到法院阻止；但是英國資深部長Michael Gove在周日在詢問中迴避了該問題；後來對媒體表示，將不會去法院。

Sturgeon指出，如果傳染病結束了，她將推動第二次公投。蘇格蘭曾在2014年舉行獨立公投，當時未通過；然而後來的英國試圖退出歐盟的行動，已經讓蘇格蘭民眾感到不滿。

英國政府則認為，一個世代能舉行一次投票。

蘇格蘭民族主義者辯稱，他們有民主；英國則稱法律站在他們那一邊。而關於公投最終決定，可能會在法院解決。

然Sturgeon也表示，目前首要工作是撲滅疫情；而蘇格蘭民族黨人已表示，2023年前不太可能進行公投。

(時報資訊)