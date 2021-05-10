東勢警分局石岡分駐所進行護老交通安全宣導。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

東勢警分局石岡分駐所進行護老交通安全宣導。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台灣近幾年逐步走向高齡化社會，提高長者交通安全意識顯得非常重要，台中市東勢警分局石岡分駐所所長林樹鉉日前攜員進行護老交通安全宣導，接地氣與高齡長者「互相搏感情」，促進警民良好關係，更藉由活動宣導正確觀念，確保長者們外出行的安全，平安返家。

石岡區龍興里社區日前在龍興里活動中心辦理「高齡者關懷據點」活動，石岡分駐所員警把握轄內社區活動機會，藉機宣導有關高齡者交通安全知識，希望轄內長者保護自身安全。

石岡分駐所指出，台灣近幾年逐步走向高齡化社會，提高長者交通安全意識顯得非常重要，警方透過日常觀察發現，轄區內長者以步行為多數，而多數長者對於行人的交通規則及安全觀念並不熟悉，例如穿越道路時應該行走斑馬線；清晨或夜間散步的時候要穿著亮色衣服或配戴反光物件等。

東勢警分局長劉安杰表示，建議年長者減少自行駕車，多利用公共運輸工具，家人應叮囑晨昏外出儘量穿鮮豔或反光材質衣物及反光配件，以利增加被視度以保障安全，民眾行車經行人穿越道應暫停禮讓行人優先通過，若車輛未禮讓且距行人3公尺以內，依法開罰1200元至3600元，禮讓高齡者就是禮讓以後的自己，也暖心提醒長者外出時能確實保護自己的安全。

(中時 )