Lonzo and LaMelo going at each other like it's the backyard 📈 pic.twitter.com/3TSm05jQEl — SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2021

球家兄弟10日換在夏洛特黃蜂主場再次對決，儘管「球哥」朗佐鮑爾拿12分、6助攻與3籃板，從數據面不敵「球弟」拉梅洛鮑爾的22分、5助攻與4籃板，可是球哥幫助鵜鶘112比110險勝地主黃蜂，更意外繼續保持拿下附加賽門票資格。

今年1月9日球家兄弟的首次對決，結果是拉梅洛鮑爾率領黃蜂118比110氣走鵜鶘，這次兩兄弟再次碰上，鵜鶘雖在前3節一路落後，卻靠朗佐鮑爾接連投進三分球追上，甚至末節順利超前，最後兩分之差氣走地主黃蜂，也算大爆冷門。

畢竟錫安威廉森、英格拉姆兩大鵜鶘球星都因傷缺陣，先發中鋒亞當斯也因腳傷沒法上場，卻靠殘缺陣容接連贏球，除了依靠朗佐鮑爾，布雷索今天也有24分、11助攻，海斯18分、6火鍋，目前鵜鶘距離西區第10馬刺只剩1.5場勝差。

黃蜂則以洛席爾43分最高，拉梅洛鮑爾右手腕傷勢明顯還沒完全康復，也讓他出現罰3中0的窘境，畢竟黃蜂目前33勝35敗，雖還排在可打附加賽的東區第8，卻僅領先東區第9巫師1場勝差，東區第10溜馬也只落後黃蜂1.5場，排名隨時可能變動。

(中時 )