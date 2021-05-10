鵜鶘猛將錫安威廉森(Zion Williamson)掛傷兵之後，球團執行副總大衛葛瑞芬(David Griffin)隔天又接到聯盟罰單，因為「批評裁判執法尺度」「傷害聯盟的言論」而遭到5萬美元罰款(約台幣138萬)。畢竟鵜鶘馬上要被踢出季後賽了，總管一氣之下就先罵了再說。

Play Zion Williamson fractured his left ring finger Tuesday vs Warriors. pic.twitter.com/eJOMNwfk00 — Tas Melas (@TasMelas) May 7, 2021

事實上葛瑞芬不是單逞口舌之快，他一直都在設法保護錫安威廉森，「我們利用各種管道通知NBA，寄送許多影片給他們，用盡我們在聯盟的人脈。我們要使他們明白，他們吹判的方式最終會導致錫安受傷。」

依照對戰勇士的那段影片，錫安威廉森在伸手爭搶籃板時弄傷左手無名指(骨折)，勇士球員並沒有特別野蠻，看起來是威廉森自己受傷的。不過葛瑞芬強調，錫安威廉森的傷勢並非一時一地造成。「那是被衝撞的傷，我相信這是在長時間不斷累積下來的，他的手掌被摧殘了無數次。」

錫安威廉森才20歲，身高201公分、體重128公斤，這個年紀的球員幾乎沒有他這麼強壯的，Nike球鞋都被他撐爆過。比如說勇士的威金斯(Andrew Wiggins)有相同身高，他在相同年紀的時候只有89公斤。即使是以雄壯著稱的湖人球星詹姆斯(LeBron James)，剛進入聯盟時約203公分、108公斤。

對於防守者而言，正面阻擋錫安威廉森這樣的怪物太困難了（他投籃命中率超過6成），而且他轉身的速度相當快，跳躍的爆發力也很強，最後就只能靠著拚命打手犯規來阻止他。

(中時新聞網)