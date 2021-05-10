國軍爆2月就開始吃美豬！ 國防部認了「去年就簽約」合約到2022年

總統蔡英文去年宣布開放萊豬，並稱前總統陳水扁、馬英九都已承諾開放萊豬，但馬、扁皆否認有此說法。對此，國民黨直指蔡總統「撒了一個天大的謊言」，但也澄清了一個事實，就是開放萊豬的決定是「蔡英文總統自己的決定！」

國民黨今（10）日在臉書提到，蔡總統在去年8月28日宣布開放萊豬的記者會上，公開的說「陳水扁前總統、馬英九前總統已經承諾開放萊豬」，但兩位前總統，都已經公開否認，表示「從未承諾開放！」

不過，在陳水扁與馬英九前總統公開否認後，國民黨說，蔡英文總統從來沒有提出任何的證據說明，開放萊豬的決定是前朝所做的決定，並指蔡總統在宣布開放萊豬的當天，就撒了一個天大的謊言；而蔡總統的謊言，反而澄清了一個事實，就是開放萊豬的決定，是「蔡英文總統自己的決定！」

國民黨質疑，一個在宣布開放萊豬當天就撒謊的政府，你還能相信什麼？並呼籲大家8月28日公投，一起投下拒吃萊豬的「同意票」。

(中時新聞網)