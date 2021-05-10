現代人飲食愈來愈精緻，小心美食背後潛藏的危機！醫師提醒，精緻飲食最大的影響是食用過多碳水化合物，很容易攝取過高的「醣」分，多油多醣的飲食習慣，有致癌的風險。

中心醫院主治醫師陳榮堅表示，高「醣」不等於高「糖」，例如常見的炒飯，雖不是甜食，卻是高「醣」食品，「醣」指的是碳水化合物。而高醣分的飲食現已證實與胰臟癌、細胞老化都有密切關聯，且飲食精緻後，為講求更好的味覺體驗，會使用多種加工香料、油脂，在人體造成難以代謝的狀況，甚至代謝後的產物還有致癌的可能，所以精緻飲食被認為是現代人體重過重、增加癌症風險的一大主因。

陳榮堅醫師認為，多醣多油的飲食，對健康的危害大。(圖/太陽星網路科技提供)

精緻化飲食 功能性腸胃道疾病大增

陳榮堅醫師表示，近20年來，在精緻飲食的影響下，國人出現「功能性腸道疾病」愈來愈多，像是胃食道逆流、大腸無力症、重度胃下垂，腸胃功能大受影響。除了減少醣、油攝取之外，平時可以補充「益生菌」，幫助代謝或消化過度攝取的醣及油脂。

陳榮堅醫師表示，益生菌須持續服用1～2個月。(圖/太陽星網路科技提供)

益生菌調整腸道細菌叢生態 幫助維持消化道機能

益生菌並非一吃見效的藥品，而是需要時間調理體質的日常保健食品。陳榮堅醫師表示，若要讓益生菌改變腸道細菌叢生態，須持續1至2個月服用，循序漸進改變腸道菌相，藉由腸道環境變化，幫助維持消化機能。

除了使用益生菌改善腸道環境之外，仍須減少醣、油、加工食物的攝取，飲食均衡，每週固定做有氧運動，才是維持長久健康的王道。

益生菌可以協助代謝與消化。(圖/太陽星網路科技提供)

(中時新聞網)