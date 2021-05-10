37歲本土劇女神白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，幸福升格當四寶媽咪，而昨（9日）是一年一度的母親節，小5歲老公吳東諺則在網上突發文道歉：「很抱歉我在這特別日子，沒有在妳和孩子的身邊...」，原來是吳東諺人在高雄忙拍戲，白家綺則甜回：「謝謝老公，你也辛苦了」。

白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，和吳東諺幸福組成一家六口，由於吳東諺近期都在高雄忙拍戲，因而無法和白家綺一起過母親節，吳東諺昨晚則在臉書發文：「親愛的老婆 很抱歉我在這特別日子，沒有在妳和孩子的身邊...謝謝妳為我生了兩個可愛的孩子，謝謝妳帶給我們一家六口的美好組合！謝謝妳讓現在的我們是如此的快樂和幸福」。

吳東諺臉書全文。（圖／取材自吳東諺 Josh Wu臉書）

吳東諺感性說：「成為父親之後，更能夠明白媽媽們的偉大...母親的付出更是值得紀念和讚美的！」吳東諺最後不忘向愛妻說母親節快樂，而白家綺也甜蜜留言：「謝謝老公，你也辛苦了，我們都很想念你，希望你快快平安回到我們身邊」，夫妻大方曬恩愛閃瞎眾人。

白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，幸福升格當四寶媽咪。（圖／本報系資料照片）

雖然吳東諺母親節在劇組拍戲，不過小倆口已在上周提前慶祝，而身為四寶媽咪的白家綺，昨則在臉書感性說，自己從22歲生到37歲「每當有人說我很勇敢...都會加深我對媽媽的愛，感謝上帝賜給我們力量，讓我們可以把這一份“吵吵鬧鬧的幸福”，也傳給我們的下一代」，白家綺期許自己，帶著母親給她的美好，成為更好的白家綺。

(中時新聞網)