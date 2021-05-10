美國房市熱絡及宅經濟發酵，精密齒輪廠鈞興-KY因電動工具、園林工具客戶拉貨強勁，4月合併營收攀升至2.11億元，續創單月營收新高，歷史同期新高，前四月合併營收9.38億元，改寫同期新高。鈞興第二季訂單及生產滿載，訂單能見度看到第三季營運。

鈞興4月合併營收2.11億元，年成長42.52％，前四月合併營收攀升至9.38億元，年增幅高達80.20％，改寫同期歷史新高。

鈞興表示，美國房屋交易熱絡，帶動DIY居家裝修需求持續維持高檔，鈞興因電動工具、園林工具應用客戶訂單火熱，再加上鈞興近年持續加大與客戶共同合作開發齒輪箱、精密五金件等新款產品也陸續上市銷售，挹注精密五金件、全鋼傘齒、粉末冶金齒輪、齒輪箱等產品出貨暢旺，生產基地稼動率幾乎滿載，是鈞興4月營收再創單月營收新高的關鍵。

鈞興表示，鈞興持續看好電動工具、園林工具等主要客戶拉貨動能，目前產能滿載，訂單能見度看到第三季。因應訂單增長，中國大陸珠海現有廠房優化生產出貨排程、提升自動化生產效益外，去年12月動工擴充珠海兩棟新廠房。

此外，配合客戶要求，並因應中美貿易戰、疫情干擾等因素，加速全球製造供應鏈重組趨勢，鈞興亦分散生產基地，斥資在越南建廠，預計2021年第二季建廠完工投產，有助於擴大鈞興未來營運規模。

(工商 )