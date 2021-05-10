搶攻盛夏開胃商機，台灣麥當勞今（10)日宣布，自5月12日起至6月8日止，推出全新「辣燻雞肉長堡」，標榜選用櫸木煙燻嫩切雞胸肉，搭配獨特紐奧良風味辣醬與爽口生菜，口感酸甜清爽、微辣後勁，讓無辣不歡的民眾大飽口福。

喜歡運動健身的國人增加，雞胸肉成為不少養生運動族用餐首選，據生鮮業者統計，單一電商過去雞胸肉一個月的銷量約為3至4萬片，現在則提升為一個月40萬片，顯見雞胸肉銷量大幅成長，已成為台灣食品市場的新寵。

台灣麥當勞看準此商機，5月12日起至6月8日止，推出全新「辣燻雞肉長堡」，使用嚴選台灣在地優質嫩切雞胸肉，整塊雞胸肉以櫸木煙燻慢烤入味，蒸煮保有雞肉鮮嫩的口感後切片，再淋上美國紐奧良特有風味辣醬，濃郁口感融合紅椒、大蒜、洋蔥、甜椒的香氣，最後搭配新鮮、水分飽滿萵苣，放入堪稱完美入口比例的長型芝麻麵包中，一口咬下，口感豐富迷人，酸甜清爽、微辣後勁，每口都吃得到過癮十足的美式煙燻風味。

台灣麥當勞 全新「辣燻雞肉長堡」5月12日起至6月8日止限期供應、或售完為止。

(工商 )