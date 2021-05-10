康和證券支持國球，持續捐款贊助稻江商職青棒隊，該球隊不負期望，去年接連拿下高中硬式鋁棒分區決賽A組第一名、學生棒球秋季聯賽甲組鋁棒組季軍等殊榮。康和證券集團董事長鄭大宇表示，培養一支棒球隊相當不易，需要熱忱並投入大量資源，期望透過康和拋磚引玉，吸引更多企業的支持與認同，讓台灣棒球在全世界發光發熱。

稻江青棒隊在去年打出顯赫的戰績，榮獲109學年度高中硬式鋁棒分區決賽A組第一名、學生棒球秋季聯賽甲組鋁棒組季軍，以及學生棒球秋季聯賽甲組木棒組季軍。鼓勵球員們繼續努力練習，康和證券今年再捐款30萬元贊助稻江青棒隊，期勉學子們在球場上盡情發揮所長，成為社會中堅份子，傳遞正向能量。

康和證券表示，稻江商職青棒隊的部份球員，屬於偏鄉低收入戶弱勢原住民，他們有些來自單親、隔代教養、弱勢家庭，稻江商職希望給球員更多一點的照顧以及引導他們創造更多的可能性，因此稻江集結了這群孩子，教導他們棒球專業技術，讓他們學習一技之長，並且透過教練、陪讀老師、志工的加入，去補足家庭所缺少的功能，讓學生能夠在稻江成長，並有能力去改變自己的生活和家庭。

鄭大宇也熱愛棒球，他表示，優秀的球員需要安定的養成環境，尤其是弱勢的偏鄉原住民孩子離鄉背景來到北部住校學習，需要更多的關懷。今天康和證券有能力付出、關懷捐助，所仰仗的，也多有來自於社會各界的支持，期許球員在成長茁壯之後，也能感恩惜福，回饋母校及社會。

(工商 )