前藍委陳學聖。(取自陳學聖臉書)

前文化部長鄭麗君成立的青平台基金會8日舉辦論壇，備戰2022台北市長傳聞不斷的她，被問到有關未來參選一事，她說，「最重要的還是忠於自己的理想，那這也是我做政治的方式。」對此，國民黨前立委陳學聖今(10日)在臉書貼出鄭和總統蔡英文步入會場的照片，並說從國安會秘書長顧立雄、民進黨北市黨部主委吳怡農到最近大動作復出的鄭麗君，可以隱約看出蔡英文有意在籌組自己的「新軍」。

陳學聖10日在臉書寫下，「蔡英文在建立自己的『新軍』！從顧立雄、吳怡農到最近大動作復出的鄭麗君，可以隱約看出蔡英文有意在籌組自己的『新軍』，其中鄭麗君，依我觀察，根本就是蔡英文要複製自己的影子。只是來的及，過的了關嗎？在民進黨內，是派系共治，沒有派系相挺，完全沒有存活機會。」

陳學聖分析，「蔡英文看各派系，沒一自己人，想有自己班底，豺狼虎豹都已有家，所以初期只能找前閣揆林全等柔弱文人權充，任人宰割。和行政院長蘇貞昌『和好』，也只是在空間換取時間。現看到蔡英文力挺鄭麗君，應該是準備新軍浮出檯面。因鄭麗君從家庭背景、冷性打扮、求學到從政歷程，兩人有太多的雷同。我相信蔡英文找到了自己的影子！未來很有可能更會倚重鄭麗君，建構自己的『後蔡英文』時期。完全李登輝路線思惟模式。」

不過，陳學聖認為，但蔡英文迄今有的，只有高學歷的「知識貴族」，所以一場黑道亂流，看到她無力處理，至於現在「新軍」要建軍，過的了關？來的及？有用嗎？還是說妥協，會和江湖繼續「握手」，打造一個新的結合？局勢正在變化中。

另外，依據《中國時報》9日報導，蔡英文8日出席活動時，媒體喊話是否支持鄭麗君參選台北市長？並沒有做出回應，但她致詞時表示，「鄭麗君是特別的政治人物，盼繼續為台灣多做事」。

(中時新聞網)