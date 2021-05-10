1.聯電(2303)：上周五ADR大漲3.54%，今早股價開高，但仍不敵空壓又翻黑回測5日線。

2.榮成(1909)：帶頭掀起綠色工業革命，挑戰陸廠巨無霸，今早挾量急漲逾7%。

3.寶隆(1906)：股價震盪整理近月，今早多頭噴發，放量急拉漲停。

4.美亞(2020)：4月合併營收年增46.23%，不理外資連兩日賣超，今早股價頻頻漲停。

5.允強(2034)：首季每股盈餘0.45元，優於去年同期的0.35元，上周五獲本土法人聯手買超，今早放量攻上漲停。

6.第一銅(2009)：4月營收年增29.14%，加上上周五期銅飆高，今早股價漲逾6%，70關在望。

7.榮剛(5009)：首季EPS 0.34元、5年來新高，外資連日買超，今早股價漲逾3.5%。

8.騰輝電子-KY(6672)：Q1亮眼、Q2更好，今年拼賺1個資本額，開盤後強勢漲停，惟調節賣壓尾隨，漲幅縮減至約5%。

9.晉倫(6151)：4月營收為2.58億元，年增近倍，逆勢走高約半根漲停板。

10.南僑(1702)：夏季到冰品商機加持業績，外資上周天天買超，股價整理結束，走高2%。

11.太子(2511)：Q1每股盈餘0.51元、4月營收年增27.82%，股價反彈突破13元，拚挑戰前高。

12.台玻(1802)：原物料行情夯，多方沒有休息的意思，底部墊高挑戰上周高點36.75元。

13.嘉威(3557)：首季營收、獲利創次高，Q2可望不淡，利多發威，跳上90元。

14.富邦金(2881)：股利誘人，外資上周五買超逾萬張，今早再漲一波，創高來到74元之上。

15.儒鴻(1476)：訂單能見度高、本季宣布喊漲，早盤剽悍大漲6%，再飆天價610元。

16.集盛(1455)：Q1每股賺0.72元，寫同期新高，4月營收年增130.41%，早盤急拉鎖漲停，衝上20元、逼近10年高。

17.李洲(3066)：4月營收4034萬元、年增41.48%，早盤急攻漲停，站上季線。

18.東元(1504)：班班有冷氣計畫，東元入選19縣市，Q1每股賺0.53元、4月營收年增22.66%，早盤放量彈升7%，跳上月線。

19.宏益(1452)：Q1每股盈餘1.01元，激勵早盤放量攻頂，來到相對高檔。

20.鈺創(5351)：利基型DRAM助攻，Q1轉盈，4月營收年增26.13%，早盤高漲逾5.5%。

21.台驊投控(2636)：4月營收續創次高，股價強漲逾5.5%，挑戰前波83.1元高點。

22.統懋(2434)：明起恢復普通交易，晨盤率先大漲慶祝，晨盤上漲逾9.5%，持平前波高價。

23.華榮(1608)：4月營收年增61.48%，加上銅價續創歷史新高，早盤帶量上攻漲逾5%。

24.華新(1605)：Q1每股盈餘0.55元，加上不鏽鋼、銅雙助陣，股價走揚逾3%。

25.長榮(2603)：首季大賺360億元，EPS衝破7元達7.04元，晨盤爆大量衝漲逾8.5%，一度逼近93.5元漲停價。

26.萬海(2615)：運價拉風，早盤上漲逾5.5%，再拚百元關卡。

27.四維航(5608)：4月營收年增71.64%，Q1每股盈餘0.14元，多方積極，股價上揚逾8%。

28.麗臺(2465)：虛擬通貨漲不停，掀尋寶風潮，挖礦概念股利多，晨盤直鎖漲停。

29.技嘉(2376)：財報利多，虛擬貨幣潮激勵板卡，早盤上攻衝逾5.5%。(編輯整理：李慧蘭)

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