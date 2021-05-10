俗稱金融監理沙盒的「金融科技發展與創新實驗條例」2018年上路施行迄今已滿3年，據金管會統計，目前已核准9項申請案，其中共同基金交換平台、辦理外籍移工跨境匯款案將分別於6月底、10月底完成實驗，近期亦有債券團購平台、機器人理財2大服務開辦實驗。

金管會為促進普惠金融及金融科技發展，並落實對參與創新實驗者及金融消費者保護，於2018年4月30日實施金融監理沙盒制度。金管會主委黃天牧今（10）日赴立法院財委會，報告「金融科技創新實驗之現況與成效成果」及全民退休基金平台成果。

報告表示，金融監理沙盒實施迄今3年已有初步成果，截至6日共受理15件創新實驗申請案，其中已核准9件、否准2件、業者自請撤回3件及補件中1件，另核准銀行業及保險業9件、10件業務試辦案，今年則將有2件實驗案將落地。

金管會指出，「外籍移工跨境匯款」服務分由統振、香港商易安聯以行動裝置及超商繳款等便捷、低廉創新模式提供外籍移工薪資匯款服務，以解決不易親臨銀行及匯款成本較高問題。二案均於2019年4月30日開辦，預計10月29日前完成實驗。

而共同基金交換平台則由好好投資攜手遠銀數位金融子品牌Bankee社群銀行，除提供會員一般基金申贖交易外，並可與其他會員交換基金部位，免除以往贖回基金所需等待時間，節省基金申購手續費。此案2019年12月29日開辦，預計至6月28日完成實驗。

今年甫開辦的核准實驗案，一是由湊伙公司提供民眾團購投資國內外債券的「債券團購平台」服務，採區塊鏈技術記錄所有交易資訊，並透過一銀提供信託機制，保護民眾投資款券安全，此案已於1月25日開辦。

另一案為阿爾發投顧及永豐金證券合作提供的機器人理財服務，由阿爾發投顧依投資人風險屬性提供投資組合建議，使投資人可透過永豐金證券以定期定額方式申購國外ETF，以小額投資海外有價證券並獲取專業投顧服務，於今年4月26日開辦。

另外，金管會2015年底核准集保結算所、櫃買中心及資產管理業者合資成立基富通證券，專營基金網路銷售平台於2016年10月中正式上線。為因應高齡社會來臨，金管會2019年7月推出為期2年的「全民退休自主投資實驗專案」，預計7月推出「退休準備平台」。

據金管會統計，「全民退休自主投資實驗專案」截至4月底共有3萬7743人參與，每月定期投資金額總計約3.4億元。而預計在「退休準備平台」上架的基金商品，已有13家投信事業的34檔境內基金、16家總代理人的26檔境外基金準備參與。

(時報資訊)