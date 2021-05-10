全球在家健身需求維持熱絡，目前疫情趨緩也可看到商用器材開始回溫，健身器材業者4月營收表現亮眼，喬山(1736)年增36.3%、岱宇年增30％、明躍(4151)年增114％。經過疫情的考驗，人們對於健康與運動的重視程度提升，更願意加入健身房或採買家用健身器材在家使用，整體而言健身器材需求成長的趨勢不變，今年營運樂觀以待。

喬山在今年3月商用器材營收已首見年增，4月份商用營收年增更大幅拉高至87%，在家用及商用營收攀高帶動下，4月合併營收22.6億元，年增36.3%，前4月營收計95.3億元，年增32.5%。

喬山指出，商用市場需求已擺脫去年的疫情影響開始向上攀升，此情況尤以美國最為明顯。美國地區由於疫苗施打普及率高，啟動健身房營運動能。由美國上市公司星球健身房的5月6日公佈數據顯示，自2021年以來，每月的會員人數持續增加，截至2021年3月31日會員人數已較2020年底增加了60萬人，會員總人數達1,410萬，此亦帶動北美區四月商用營收年增幅度高達90%。預估第2季的商用營收持續強勢增長，營收將逐季攀高。至於在家用市場部分，喬山4月單月營收年增達22%。

岱宇旗下各品牌健身器材訂單出貨持續暢旺，4月合併營收達新台幣10億元，受惠旗下各品牌健身器材訂單出貨持續暢旺，再創歷史同期新高水準，較去年同期大幅年增30％。第2季向來為健身器材產業淡季，不過，岱宇表示，受惠於居家健身風潮不減，旗下SOLE、XTERRA以及SPIRIT品牌家用健身器材訂單需求依舊暢旺，可望展現淡季不淡的表現。

明躍則指出，客戶訂單需求持續暢旺，公司維持全產能生產滿足訂單需求，惟出貨受到蘇伊士運河卡船事件的遞延影響，4月營收較上月稍有減少，但仍較去年同期大幅成長。公司在手訂單看到年底，且與客戶協商調整價格以反應原物料成本，全年營運展望正向樂觀。明躍4月份合併營收2.59億元，較去年同期成長113.89％；前4月營收11.53億元，年增186.22％。

(時報資訊)