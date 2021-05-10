台股已過熱？金管會主委黃天牧10日在立法院財委會首度表示，股市已到「新形態」，外在環境已跟過去不同，要用新的想法來看，台股無論日均交易量、周轉率、本益比等，與國際相比都沒有「特別高」，仍算正常，至於是否過熱或健不健康，黃天牧說「要從更長期去觀察」。

當沖是否讓台股成賭場，近日成為各界爭論的焦點，立委曾銘宗10日在財委會質詢時指出，台股在4月22日單日交易量7,675億元，創歷史新高，1到4月平均交易量4,506億元，台股指數在1萬7千點以上，詢問黃天牧「台股現在有沒有過熱」？

同時，當沖目前占集中市場交易量的33.85%，在上櫃占35.87％，前3月周轉率37％，本益比22.85倍，曾銘宗也用這些數字質詢黃天牧、證交所董事長許璋瑤及櫃買中心董事長陳永誠等，台股是否不正常？

許璋瑤及陳永誠都表示，這些比率的確比過去高，但若與國際股市相比，台股仍算是正常。

黃天牧亦表示，股市已進入新形態，這些指標與國際相比，都沒有特別高，本益比亦在可以接受的範圍；至於外界批評當沖交易讓台股像賭場的說法，黃天牧再次強調「不認同」此種說法，當沖是提供投資人避險套利與策略性交易，且股市的確需要交易量，才能活絡，金管會亦已向財政部提出報告，是建議當沖降稅要延長。

(工商 )