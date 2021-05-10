近期發生兩起大陸男子搭乘橡皮艇偷渡案件，分別登陸金門以及台中港，登陸金門的男子被立刻緝捕，但登入台中港的男子卻一路順暢，國民黨立委吳斯懷今天在立院司法法制委員會質詢海巡署，應誠實地把現實說清楚，海軍雷達要找到這樣的橡皮艇很困難，進而爭取相關預算，比如用近海無人機來監控等方式。

吳斯懷說，這兩起案件嚴重影響國安，甚至可能跟走私槍枝毒品有關，國防部已經坦承疏失，海巡署有什麼說法？海巡署副署長許靜芝表示，兩個案件都是用輕艇目標，用膠舟登陸，金門可以用雷達掌握目標，但是在台中的部分可能在目標偵蒐上受到當時天候海象海浪影響，在目標偵蒐上確實有疏失。

許表示，目前已經針對相關操作人員，要求做加強訓練，跟海軍也針對聯合目標偵蒐部分，做過相關連繫跟討論。

吳斯懷則認為，他也是軍人出身，現有的雷達系統要找到這種截面積小的目標很困難，「要誠實把現實講清楚」，進而爭取預算改進，比如添購近海無人機，近海無人監控小型無人載具等等，有很多方法彌補不足，而不是去懲處誰、跟誰合作。

吳斯懷說，我們海軍的雷達，可能因為截面積跟偵測死角的關係，不容易抓到這麼小的點，如何用科技跟人力來彌補，應該用這角度思考，否則國安漏洞始終存在。

(中時 )