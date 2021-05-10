7年前震驚社會的北市信義區夜店警員薛貞國被殺案，率眾前往的主謀蕭叡鴻等57人遭依聚眾鬥毆致死等罪各處判刑2月到13年不等刑期確定；「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻遭發回後，台灣高等法院更一審10日將2人各判處8年徒刑，另外7名共犯各判10年6月到7年不等刑期。可上訴。
2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪及女友劉芯彤在信義區SPARK夜店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨，蕭為替2人出頭，糾集人馬到夜店理論。
蕭等70多人前往SPARK，刑警薛貞國獲報前往查看並表明警察身分，因責備曾等人吵鬧行為，引起不滿，除出手毆打薛，還高喊「殺死他、拖出去」，薛遭痛毆致死。
除了曾威豪、劉芯彤夫妻與王思凱等9人更審外，3年前最高法院已將蕭叡鴻等57人各處判刑2月到13年不等刑期確定，其中蕭叡鴻判刑13年、「黑二代」萬少丞加重改判8年8月、「星二代」易寶宏判刑9年確定。
(中時 )
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