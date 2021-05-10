母親節逢假日，麗寶Outlet Mall停車場開店不到3小時即停滿。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

母親節全家出遊選購禮物，麗寶Outlet Mall吃美食人潮增2成。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall推出寵媽Coupon券，每日限量發送吸引消費者排隊領取。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall歡慶母親節，看準寵媽商機，將去年大受歡迎振興消費券升級推出《500元寵媽Coupon券》，成功帶動買氣，精品包款、家電用品更是榮登最受歡迎品項，主題餐廳訂位滿席，母親節檔期全館業績成長3成。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀表示，麗寶Outlet瞄準寵媽商機，4月30日至5月9日限量發送超過1萬5000份麗寶《500元寵媽Coupon券》，打造一系列寵媽優惠，從男女服飾、運動休閒、家電配件全館Outlet折扣價外，還能最高滿2000元現折200元，果然吸引消費者慕名而來。

其中，不乏爸爸帶著全家人來歡慶母親節，一開店就往家電品牌選購，尤其按摩椅、調理機、掃地機器人更是熱門首選禮物，直呼使用折價券超值又划算，家電用品業績成長2成以上；精品包、服飾也成為最受歡迎商品，比去年同期成長2成。

麗寶Outlet Mall嚴選超過50家美味餐廳，米其林摘星的添好運港式美味、泰式合菜瓦城、台菜新滋味的時時香、正宗韓式料理涓豆腐，每到用餐時段更是大排長龍，晚餐及假日時段更是需要候位1小時才能入座，整體餐飲成長3成以上。

麗寶Outlet Mall表示，在全球第三波疫情影響下，全台瘋偽出國旅行，麗寶Outlet打造濃厚義大利氛圍，無論是浪漫星巴克鐘樓，還是多彩繽紛的Portofino(芬諾港)外牆，都是熱拍景點，在五一勞動節、母親節帶動下，5月以來人潮成長2成，母親節檔期全館業績更是成長3成。

(中時 )