現代人對於矯正的接受度愈來愈高，許多上班族為求改善齒列不整、臉型不對稱、咬合不正、凸嘴或戽斗等狀況，不惜投資自己，展開成人矯正變美之路。誠楷牙醫診所李建雄醫師表示，目前門診的成人矯正比例確實較高，每位患者的需求不同，但是大多不脫離改善功能性、外觀，以及預防蛀牙等因素，其中功能性改善和預防蛀牙是最迫切的。

●齒列不整、咬合不正不僅影響美觀 長期恐造成牙齒磨損和偏頭痛

相較於兒童矯正，成人矯正牙齒需要較多時間，除了為了改善齒列、臉型、下顎線條、假性戽斗等美觀相關因素之外，李建雄醫師認為，牙齒排列凌亂不只是美觀問題，最大的麻煩是不容易做好牙齒清潔，因而在牙齒交疊處、齒縫等蛀牙率特別高，造成牙菌斑、牙結石堆積，甚至引發牙周病。

而對於本身已經罹患牙周病、同時又想要矯正牙齒的患者來說，李建雄醫師則建議，此時就必須先以治療牙周病為重，視情況同時或延後矯正。

李建雄醫師表示，目前成人矯正比例確實較高，每位患者的需求不同，其中以功能性改善和預防蛀牙是最迫切的。（圖／NOW健康提供)

●隱形矯正悄悄變美 揮別傳統矯正器「黑三角」

然而，有些成人擔心戴傳統矯正器會影響外觀，或者害怕因為矯正產生「黑三角」，因而遲遲不肯接受矯正治療。李建雄醫師指出，其實目前因應患者口腔健康條件和需求的矯正方式有幾種選擇，像是針對矯正幅度大的患者，通常會優先考慮傳統矯正，利用鋼絲的拉力，可大幅挪動牙齒排列；而對於時常出差、無法經常回診，但是能自律地每天至少配戴矯正器22小時以上的患者，則可考慮採用隱形矯正，利用3D數位化技術模擬矯正過程及矯正後的模樣。

至於患者在矯正過程會產生黑三角，通常是因為原先可能已經有輕微的牙周病現象，造成原本的骨頭高度降低，進而產生牙齦萎縮，牙齒之間的牙齦沒有填滿，才讓表面看上去有三角形的陰影。因此在矯正前，牙醫師的專業評估與術前建議相當重要，倘若在矯正後仍發生這種現象，李建雄醫師強調，還是可以有其他補救方式，例如以美齒貼片修飾。

最後，李建雄醫師提醒，客製化矯正器治療方式多元，前提是病患須先跨出第一步，與專業牙醫師共同討論最適合的治療法，並且確實回診接受檢查與治療，矯正期間必須更勤勞清潔牙齒，美觀和功能性兼具，才是矯正的目的。

(中時新聞網)