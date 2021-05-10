監察院今日公布最新公務人員財產申報資料，行政院機要顧問丁怡銘共有現金96萬餘元，以及6年前以120萬所購入1500cc汽車一輛，與前一次財產申報現金111萬餘元比較，現金減少了近15萬元。

原本擔任行政院發言人的丁怡銘，在去年11月指稱台北牛肉麵節冠軍店家使用含萊劑的牛肉，結果當日店家出示檢驗報告，證明其肉品未含萊劑，丁怡銘隨即改口道歉，並購買店家商品企圖平息此事，但卻又被眼尖網友抓包打行政院統編，疑似打算報公帳，網友還大酸「怡銘點餐，全民買單」。

丁怡銘不久後宣布請辭發言人，但上月卻又被發現，丁怡銘在今年3月已悄悄回鍋行政院擔任13職等顧問職，月薪近12萬元。

而監院所公布的最新財產申報資料，申報日期為2020年11月15日，登記於丁怡銘名下，除一輛汽車外，還有兩筆活存，分別是29萬3326元、67萬4001元，其它資產皆登記其配偶名下。

丁怡銘在2020年7月31日所申報的資料顯示，除汽車外，當時有兩筆活存，金額是41萬1百元、70萬4009元，換言之，與上一期申報資料相比，丁怡銘的帳面財產共減少14萬6782元。

(中時 )