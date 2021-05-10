為了防止半導體產業過度依賴台灣，日本學者向政府提出建言，應該加強與美國在半導體上的合作，以日本設計、美國製造的方式建立供應鏈，並成立半導體研究所做為窗口，創造出最大效益。

據日經新聞報導，美中對抗情勢加劇，台灣受到地緣政治影響的風險增加，前日本防衛次官西正典與美國在日智庫組織（BGA）共同提出建言，希望日美能加強半導體產業的合作，首要目標是擺脫過度依賴台灣晶片的狀況。

報導指出，專家認為應該以富士通開發的新型超級電腦「富岳」為技術基礎，並委由英特爾等美國廠商製造，透過日本設計、美國製造的方式打造獨立供應鏈，以減少受國際情勢牽連的機會。

另外，他們也呼籲美日應設立半導體研究所做為溝通窗口，並要求日本政府協助開發，加強發展半導體產業的力道，尤其半導體的影響範圍已擴及國防武器、電動車及各項消費品領域。

目前日本政府尚未對此做出回應，而美國總統拜登已宣布砸下500億美元發展半導體產業，盼能盡快緩解過於傾向亞洲的現況，同時英特爾決定耗資200億美元在亞利桑那蓋新廠，並投入晶圓代工領域。

(中時新聞網)