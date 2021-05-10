緬甸詩人謝赫（Khet Thi）8日被軍方拘留一夜問訊後竟身亡，他的妻子表示，謝赫體內器官被摘除。

緬甸民眾上街反對軍政府政變。

路透社報導，反對軍政府政變的緬甸詩人謝赫8日連同妻子周秀（Chaw Su），遭武裝士兵及警察帶到中部城市稅布（Shwebo）連夜審問，周秀接受英國廣播公司（BBC）緬甸版採訪時流著淚表示，夫妻倆被分開拷問，不過丈夫最後沒有活著回來，只剩遺體。

Myanmar poet Khat Thi died in detention and his body was returned with the organs removed, his family said. he had written: "They shoot in the head, but they don't know the revolution is in the heart." https://t.co/JDiLPb5RvH #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/0yMQQ7JfBK — Matthew Tostevin (@TostevinM) May 9, 2021

周秀指出，9日一早被告知到100公里遠之外、車程約2小時的摩尼瓦鎮（Monywa）醫院見丈夫，她本以為謝赫只是受傷治療，沒想到卻是在太平間見丈夫最後一面，「而且他的器官也被摘除。」

周秀說對方告訴她謝赫有心臟問題，不過她一點也不相信死亡證明上的內容，因為一定是假的。

她說軍方打算埋葬丈夫，不過她懇求對方把丈夫遺體還給她。周秀並沒有說明她如何得知謝赫的器官被摘除。

異議團體緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）發布聲明指稱，謝赫在審問中心遭受酷刑後於醫院喪命，該協會並未說明消息來源為何。

謝赫的臉書訊息指出他今年45歲，生前他曾寫下「他們往腦袋開槍，不過他們並不知道革命是從心裡開始」等反抗軍政府的詩詞。

謝赫曾是一名工程師，2012年辭去工作開始專注在詩詞創作，並且靠著製作、銷售冰淇淋及蛋糕支撐生計。2月1日軍政府政變後2周，謝赫曾寫下：「我不想成為英雄，我不想成為殉道者，我不想變成懦弱的人，我不想變成傻瓜，我不想支持不公不義，如果我只剩下1分鐘可活，我希望在那一分鐘我的良心是潔淨的。」

謝赫在臉書上自稱是吉他手、蛋糕烘焙師及詩人，「不是一個會開槍的人」，不過近期的貼文顯示他態度可能轉變，「我的人民正在被射殺，但是我卻只能回擊詩詞，如果你確定你的聲音不夠份量，那你就要謹慎選擇一把槍，我將要開槍。」

謝赫是緬甸政變以來，至今第3位喪命的詩人。緬甸援助政治犯協會指出，政變至今有多達780平民喪命。

針對報導，緬甸軍方並未回應。

(中時新聞網)