手機晶片廠聯發科今天股價表現疲弱，早盤跌破新台幣1000元大關，滑落至980元，市值降至1.55兆元，被鴻海1.57兆元超越，落居台股第3。

聯發科上半年在5G智慧手機晶片出貨暢旺帶動下，業績可望逐季創新紀錄；不過外資預期，聯發科下半年面臨的競爭恐將加劇，明年營運也將成長趨緩，將聯發科投資評等自買進降為持有。

聯發科今天在市場賣壓出籠下，股價表現疲弱，早盤跌破1000元大關，滑落至980元，大跌80元，跌幅達7.54%，也跌破1025元月線支撐，市值滑落至1.55兆元。

鴻海股價同樣走勢疲弱，一度達113.5元，下跌4元，跌幅約3.4%；不過，鴻海市值約1.57兆元，超越聯發科，重登台股第2，僅次於台積電。

隨著聯發科股價重挫，高價IC設計族群股價也普遍走跌，矽力-KY一度下探3020元，大跌280元，跌幅逾8% ；信驊一度下跌2.81%，譜瑞-KY與祥碩也分別下跌3.8% 、3.72%。

力旺股價今天也跌破1000元關卡，達978元，下跌42元，跌幅逾4%，使得台股剩「八千金」，千金股剩下矽力-KY、大立光、信驊、譜瑞-KY、旭隼、亞德客-KY、祥碩與富邦媒。（編輯：張良知）1100510

(中央社)