國師唐綺陽於官方頻道分享5/10～5/16星座運勢，木星終於在水瓶座最後衝刺，所以跟人際、社團有關的事情會越發不可收拾，5/14木星會進入雙魚座，過去一個月對宗教團體有關的事情會特別有感，木星到雙魚的能量，帶著我們往靈性的淨化去，木星也會帶來某些人的犧牲奉獻，會開始注意到弱勢的人、默默貢獻的人，要發揮我們的慈悲心來幫助其他人。

唐綺陽提醒，我們已經進入水星的陰影期，諸星即將逆行，年中的時候逆行會達到高峰，這次的水星陰影期在雙子座，溝通和表達前先多想一下，不要太有自信，否則容易引發問題，水星停滯和逆行會影響3C產品，電腦、手機資料建議提前備份。火星在巨蟹座已經是固定度數，讓我們想要突破障礙，對嚴格的管束很有意見、甚至會有火氣，跟人溝通的時候不要用壓制的態度，否則會遭受反彈，這段時間也要注意消化系統健康。周末是太陽和冥王星三分相，每個人的事業、努力架構的東西紛紛可以獲得回報。

重要星象：木星最後衝刺，水星陰影期，火巨蟹固定度數，日冥三分相

木星最後衝刺，跟人際、社團有關的事情持續擴大，考驗人際與社群之間的應對能力。5/14木星進雙魚，凸顯宗教、靈性相關議題，感受心靈淨化的能量，關注弱勢族群及感受犧牲奉獻的影響力。水星陰影期，有想要溝通表達的慾望，宜先三思再表述，處理合約多波折，留意資料備份，有更換3C產品的想法。火巨蟹固定度數，眾人欲突破障礙，應避免嚴格壓制的態度，多注意消化系統的健康。日冥三分相，過去務實努力之處，能有所回報。

【工作注意：白羊、雙子、射手、魔羯】

白羊：內外牽絆多，注意時間的調配

雙子：以務實層面去溝通，避免雞同鴨講

射手：要提升自己的戰力，跟上長官腳步

魔羯：遇到後輩挑戰，能成為進步的動力

【桃花注意：金牛、巨蟹、獅子、天秤】

金牛：錯過的舊桃花，有機會再出現

巨蟹：保持平常心，會更有魅力

獅子：有一見鍾情的機會，意外的驚喜

天秤：受到許多人欣賞崇拜，眾星拱月

【財運注意：天蠍、雙魚】

天蠍：財運亨通，理財要再積極些

雙魚：偏財運旺，可以小試手氣

【健康注意：處女、水瓶】

處女：小心老毛病復發，狀況連連

水瓶：注意睡眠問題，讓心靜下來

唐綺陽分享5/10～5/16星座運勢

(中時新聞網)