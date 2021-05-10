最新消息指出，以色列本周將與韓國簽署自由貿易協定，同時，韓國也是以色列第一個自由貿易的亞洲市場。

根據統計，以色列與韓國在2020年的雙邊貿易額大概在24億美元左右，其中，約有三分之二的產品與服務項目，是由韓國進口到以色列的。

韓國與以色列繁瑣前置談判作業已完成，以色列政府代表本周應可赴韓國首爾並簽署這份自貿協定。

在以色列簽署這份協定後，韓國會是以色列第一個自貿亞洲市場。同時，以色列以後有超過九成五的產品輸入至韓國後，將不會徵收任何關稅，因此商品競爭力也大增。

據悉，以色列將陸續增加亞洲各經濟市場自貿協定，其中包括中國大陸，越南與印度等。

自由貿易協定(FTA)，是兩個或以上的國家，以及經濟實體間所簽訂貿易條約，彼此間希望達到經貿一體化，消除高額關稅，貿易配額等較不利的貿易壁壘，並讓貨品與服務可在簽約夥伴間自由流動。

(時報資訊)