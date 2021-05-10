美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周日表示，在爆發新冠肺炎疫情之後，許多美國人仍難以重返工作，上周不如預期的就業數據即反映這點。

雷蒙多接受CBS「面對國家」（Face the Nation）節目訪問時表示：「我認為我們要從這場大流行病恢復，還有很長的路要走」。她表示，現在仍有如此多美國人陷入掙扎，和疫情爆發前相比，美國的就業人口還減少800萬個。

美國4月就業增長意外放緩，可能是因為勞動力和原材料短缺而受到侷限。4月美國非農就業人口僅增加26.6萬人，遠遠不及經濟學家平均預估的增加近100萬人，與1月至3月的穩定加速增長形成鮮明對比。

雷蒙多在談及民主黨總統拜登的政府為提振經濟所作的努力時表示：「我們正在採取大膽的舉措，但還有很長的路要走，我們必須繼續協助美國人找到工作」。

雷蒙多並駁斥部分共和黨人的論點，他們認為請領失業給付是人們不願重返就業的原因，雷蒙多表示，沒有數據顯示這一點，「現在人們不回去工作崗位的首要原因，就是你所說的『恐懼』，或可能是他們找不到托育服務，或學校仍然關閉」。

雷蒙多上周五表示，半導體短缺是4月就業報告中的一大因素，她並在周日表示，她將全力尋找在美國生產半導體的方法，以避免未來出現類似的供應中斷問題。她表示，拜登總統的就業計畫即建議投資500億美元強化供應鏈。

(時報資訊)