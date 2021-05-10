美國聯準會（Fed）主席鮑爾對於部分資產價格偏高，美股可能存在泡沫現象的言論，多少衝擊投資人信心、造成恐慌，連帶提升市場避險需求，有助黃金短線價格形成支撐，近期黃金市場交易頻率提升，元大S&P黃金期貨ETF（00635U）於4月29日成交量亦來到3071張，逼近半年日均量1073張的三倍。

「期元大S&P黃金」（原元大S&P黃金）期貨ETF研究團隊指出，原則上黃金與美元呈現反向走勢，在美國經濟復甦、景氣好轉下，美元指數長線看多，不利黃金，但近期不論是鮑爾言論，亦或是國際間新冠病毒疫情擴大的消息，則使市場避險需求提升，黃金在近期多、空因素的交錯下波動加劇，進而使市場交易增加。

相比於買賣黃金現貨，透過黃金期貨ETF交易黃金手續費較低，適合有短線交易黃金需求、進出較頻繁的投資人，元大黃金期貨系列ETF有原型、槓桿2倍、反向1倍，多、空操作都便利。

一般情境下建議投資人於整體投資組合中，配置5%~10%黃金資產；投資組合中美元資產較多的投資人，可增持黃金資產來增強避險效果，建議可視美元資產多寡調整黃金資產比重，但原則上以不超過整體資產20%為宜。

惟長線來看，美國疫苗接種進度趨前，其餘各國疫情波波相連，美國景氣相對強勢使美元不易走弱，且拜登政府財政擴張政策接連推出，除加稅外難免增發債券，亦可能推升美債殖利率，在此情境下，不利黃金走強，有意做空黃金的投資人，建議可透過「期元大S&P黃金反1」（原元大S&P黃金反1）期貨ETF（00674R）來操作，惟黃金前景不確定仍高，且槓桿、反向期貨ETF不適合長期持有，建議投資應嚴設停利停損。

(時報資訊)