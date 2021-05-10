KAT and his father Karl Sr. share an emotional moment before the game 🙏



It’s the second Mother’s Day since KAT’s mother Jacqueline Towns died from COVID-19 pic.twitter.com/6ploKqR5Uw — Bleacher Report (@BleacherReport) May 9, 2021

10日是美國時間母親節，去年4月由於母親賈桂琳感染新冠肺炎過世的灰狼中鋒唐斯，自然格外感到哀傷，賽前更跑到場邊跟父親卡爾相擁痛哭，不過唐斯仍做好該做的工作，拿下27分、9籃板及4助攻，協助灰狼128比96痛宰地主魔術。

唐斯在這次新冠疫情當中，不僅自己曾經感染過新冠肺炎，去年4月期間包含母親賈桂琳在內，7名他的親友也都感染新冠肺炎，結果賈桂琳不幸過世，灰狼也在今年4月12日賈桂琳過世滿1年當天，特別在主場場邊貴賓席留下她的位置。

灰狼剛好也在今年母親節作客遭遇魔術，上半場打完，就靠唐斯、羅素、愛德華茲等人火力全開，取得74比44的誇張領先優勢，畢竟早已提前擺爛的魔術，根本沒把比賽勝負放在心上，最後慘輸32分也算正常，唐斯也可提前退場休息。

除了唐斯優異內線演出，羅素也拿27分、8助攻與6籃板，盧比歐18分，去年選秀狀元愛德華茲繼續展現過人天分，貢獻16分、10籃板及5助攻；魔術以漢普頓19分最高，貝肯18分，理所當然吞下3連敗的他們，目前21勝47敗為居東區倒數第2。

(中時 )