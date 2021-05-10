長榮海運Q1財報搶眼，交出單季稅後純益 360.83 億元，季增 169％，相當於每天開航就賺進 4 億元，每股純益7.04 元的好成績，本土法人認為長榮受惠現貨運價走揚，美國線長約換約，從6月起貢獻營收，今日再度調高長榮目標價至167元新高價。

法人指出，運價瘋漲，全球新船下水量減少；BIMCO（波羅的海國際航運公會）預計：2021 年將交付新船79萬TEU，相較2020 年下降7.9％，是2004年以來貨櫃船舶交付的最低水平，估2022 年新船下水量還會較2021 年減少，意思就是說，未來2 年全球缺船的狀況不變，反觀長榮待交新船68.9 萬TEU，佔長榮目前船隊運力的51.2％，有大量新船將下水，可望成為最大受惠者。

法人指出，長榮Q1淡季財報報喜，更加彰顯2021 年貨櫃航運的多頭走勢；預期2021

年及2022 年貨櫃航運供不應求，估計長榮稀釋稅後EPS 29.71元及33.73 元；若2023 年全球降速減排，更將帶來超級多頭。在評價方面，針對長榮2021年底每股淨值預估值49.11 元，給予3.4 倍P／B，計算目標價167元，維持買進建議。

而因應汰舊換新及業務需求，長榮子公司青標海運及長榮香港，擬合計採購各型貨櫃 1.475 萬只，貨櫃價格及交易相對人，則待詢價及簽約完成後，再另行公告。

(中時 )