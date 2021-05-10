林務局在2020年12月首次推出「台灣原生樹木種苗」販售網頁，開賣即獲得育苗業商支持及響應，林務局10日指出，第二波販售已由林務局全台8個林管處培育完成，再次上架45種苗木約1.8萬株小苗。

林務局指出，秉持推廣台灣在地原生植物，持續發掘轄區特定原生植物，從鎖定目標樹種後，觀察記錄物候基礎資料，並摘取健康飽滿的種實，帶回苗圃進行發芽培育，培育期長達1-3年不等。

林務局表示，每一種苗木均有明確種原生產地點，因數量有限，故以成本價販售推廣，希望透過育苗業商，將所購苗木接續擴大繁殖，配合政府推廣原生植物政策，逐步媒合苗木供應端及工程、社區學校綠化等需求端，以建構原生植物產業鏈。

林務局指出，目前已累計販售種類多達91種，這次所販售新的樹種有22種，如春賞亮葉、夏觀白苞、秋看紅果紅葉，四季各有特色的四照花；七夕開花的艷紅鹿子百合；臺灣原生茶屬植物、紅花金蕊極有特色的鳳凰山茶；秋季綻放串串白花、清香淡雅的刺葉桂櫻……各色深具園藝觀賞價值的原生樹種，值得培育推廣。

(工商 )