嚴禁金融機構亂賣商品給銀髮族，金管會5月將首次啟動銀髮理財專案金檢。金管會主委黃天牧10日在立法院首度透露，5月開始將針對20多家金融機構，首次啟動對銀髮族銷售金融商品的專案金檢，了解是否有不當行銷。

黃天牧亦再度重申，若發現金融機構對銀髮族有不當行銷，將依比例原則加強懲處。

台灣即將進入超高齡社會，平均每5人就有1位是65歲以上銀髮族，是否準備好養老基金，是目前許多台灣民眾面臨的問題。

立委吳秉叡在財委會質詢時指出，因應高齡化社會，應鼓勵民眾提早準備退休金，但年長者理財有二大問題，一是一般平均年齡都比較高，資訊取得不易，二是高齡者的經濟、財政是維持未來生活必需，否則就要靠社會福利支應，建議高齡者理財的同時，如何確保不會有出現重大損失？

黃天牧回應三大重點，一是確保理專不要不當銷售，二是必須要提供完整資訊，三是要提供售後服務，這三點很重要。

對於銀髮族理財如何加強輔導與檢查？黃天牧表示，已在檢討相關銀髮族的銷售規定，如日前已將保險業銷售投資型保單要錄音錄影的規定，由70歲降到65歲，及強化金融商品銷售給銀髮族的規定，未來萬一發現金融機構若對銀髮族有不當銷售，將依比例原則加強懲處。

同時黃天牧亦揭露，5月開始將對20多家金融機構，有銀行、保險等，作第一次專案檢查，了解其對銀髮族銷售金融商品時，有無作好了解客戶、揭露應有的風險，銷售合適的商品等。

(工商 )