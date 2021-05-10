全球第四大空調壓縮機製造廠瑞智精密因大陸空調廠提前備料，4月銷售200.79萬台，前4月累計銷售763.55萬台，雙雙創同期新高。

每年9月中下旬至6月底向來是空調冷凍年度旺季，今年鋼鐵及銅等原物料飆漲，大陸空調業者提前備貨，瑞智4月銷售200.79萬台，比3月減少5.30％，較去年同期增加32.79％；4月合併營收22.22億元，比3月減少0.64％，較去年同期增加32.62％。前4月壓縮機銷售763.55萬台，較去年同期增加40.38％；前4月合併營收80.50億元，較去年同期增加36.14％。

瑞智指出，瑞智4月延續第一季市場熱度，銷售達到200萬台以上，但較上月減少5.3％，主因是3月空調企業在考量原材料上漲及為旺季提前備貨致使銷量創新高所致。隨著時序步入中國大陸空調內銷旺季，5、6月生產量及出貨量目前均維持高檔。

(工商 )