大雅警分局10日起將強化取締與臨檢工作，以彰顯維護治安、打擊犯罪的決心。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大雅警分局10日起將強化取締與臨檢工作，以彰顯維護治安、打擊犯罪的決心。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大雅警分局10日起將強化取締與臨檢工作，以彰顯維護治安、打擊犯罪的決心。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

近期各地治安狀況頻傳，台中市大雅警分局10日起將強化取締與臨檢工作，以彰顯維護治安、打擊犯罪的決心。除基本增加轄內治安顧慮場所臨檢強度外，更值得注意的是，將開始增加聯外道路路檢頻率與地點，其中亦包含台74快速道路等匝道，以遏止詐騙車手、犯罪集團等流動外來人口進入本轄犯案及防治不能安全駕駛行為。

大雅警分局長賈立民表示，雅潭地區因有大型交流道樞紐，車流量大，流動人口多；且近年因台中國際機場、中部科學園區、潭雅神綠色隧道等重要建設與人文發展，帶動工商急速起飛，人口亦不斷激增，分局轄內人口數近21萬人。

賈立民指出，為保障轄內居民安全，聯外道路與治安顧慮場所的犯罪防治殷切有所必要，分局除強化勤務編排外，將以區域性專案勤務執行並堅定執法立場，方能穩住人心，震攝罪犯，宣示警方消弭犯罪之信念。

大雅警分局表示，身為雅潭地區守護神，對轄內居民「雙安」，即「安居」與「安心」責無旁貸；為有效防制竊盜、強盜、搶奪、詐騙、毒品、飆車、酒駕等犯罪孳生，勢必會以更縝密、靈活的勤務規劃與作為，給予並支持第一線同仁於法規範內提升值勤力度，以因應當前時空現狀，讓市民可以安心無憂生活，透過警民團結一心，展現警方積極執法，讓大雅、潭子地區成為安全宜居的幸福家園。

(中時 )