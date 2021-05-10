國防部長邱國正今天面對基進黨陳柏惟的質詢，展現強勢部長個性，陳柏惟問邱國正是否留美，在美期間是否吃過美豬，有沒有身體不舒服，邱國正直接打斷陳柏惟，「你究竟要問什麼，請直接問」。

隨後，陳柏惟問在坐備詢的軍方官員，去過美國的舉手，邱國正隨即制止，他要求備詢官員，不准舉手。陳柏惟即改質詢其他事項。

吳斯懷要海巡署誠實說 海軍雷達掌握不到橡皮艇
邱鋒澤情傷悲鳴不難過是假的

(中時 )

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