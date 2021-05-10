邱國正接受質詢 兩度槓上立委陳柏惟 10:442021/05/10 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正今天面對陳柏惟的質詢，展現強勢部長個性。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長邱國正今天面對基進黨陳柏惟的質詢，展現強勢部長個性，陳柏惟問邱國正是否留美，在美期間是否吃過美豬，有沒有身體不舒服，邱國正直接打斷陳柏惟，「你究竟要問什麼，請直接問」。 隨後，陳柏惟問在坐備詢的軍方官員，去過美國的舉手，邱國正隨即制止，他要求備詢官員，不准舉手。陳柏惟即改質詢其他事項。 吳斯懷要海巡署誠實說 海軍雷達掌握不到橡皮艇 邱鋒澤情傷悲鳴不難過是假的 (中時 ) #陳柏惟 #邱國正 #質詢 #備詢 #舉手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 攻細胞醫療 台廠結盟風潮續熱 04:102021/05/10 產業．科技 電支申報草案 遭疑違反個資法 04:102021/05/10 社會新聞 罷免陳柏惟二階達標 今遞交連署書 04:102021/05/10 政治要聞 蔡英文一個動作 前藍委看穿背後目的：準備組新軍 10:202021/05/10 政治 東森直消電商 4月業績創高 04:102021/05/10 產業特刊 華航再增確診 陳時中召開緊急會議 取消到立院備詢 09:112021/05/10 生活 防萊豬 立院今邀邱國正專案報告 04:102021/05/10 焦點要聞 陸委會報告 指中共製造台海緊張 04:102021/05/10 焦點新聞 力挺刪Q竟遭恐嚇？ 母親節蘇偉碩一句話嗆陳柏惟 18:512021/05/09 政治 鐵道商機夯 國壽、新壽投逾300億 04:102021/05/10 金融．稅務 大溪順和煤礦遭噴漆 竟無法可管 04:102021/05/10 地方新聞 政治熱門新聞 吳子嘉爆這人可能接行政院長 宅神吃了一驚 - 政治 陳水扁近況曝光 躺床變「電線人」嘆：已經第N次了 - 政治 蔣萬安曬母年輕照 9千網友狂讚超正 兒時萌樣意外曝 - 政治 藍軍2022大黑馬來了？媒體人：挑戰蔣萬安將是55波 - 政治 藍營兩猛將超強 吳子嘉：民進黨不敢推人出來選 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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