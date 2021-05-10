印度疫情嚴峻，外交部於昨日表示，本規劃5月底包機赴印度德里接載僑民、台商返台，由於相關航空公司受到疫情影響，機組人員調派困難，現在已無法提供包機服務，以致原訂的包機無法成行。據了解，今將有29人從印度到日本羽田機場轉機，搭乘日本航空JL097，預計於11點20分抵達台北松山機場。

今將有29人自印度從日本羽田機場轉機返台，預計11點20分抵達松山機場。（圖／翻攝自松山機場網站）

據了解，從日本羽田機場起飛的日本航空JL097，機上共有60名乘客，其中29名台僑從印度出發，到日本轉機，預計11點20分抵達松山機場。

印度疫情失控，我駐印度代表處人員不斷傳出染疫，駐處目前已有8人確診，本與「良友旅行社」規劃5月底包機赴印度，接載僑民、台商返台，因航空公司受疫情影響，機組員調派困難、無航權或飛機機型等種種因素，包機已破局。外交部昨日緊急發布新聞稿呼籲，在仍有其他商業航班可使用的情況下，儘速訂位搭機自印度返台。

交通部長王國材今出席立法院交通委員會也證實，原先規劃華航包機，因華航目前有300多名機師正在居家檢疫，無法值勤飛航任務，再加上疫情關係，華航有對長程航班做減班動作，呼籲國人可搭乘日本航空，用一般航班飛到日本後再轉回台灣。

(中時新聞網)