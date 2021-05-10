國藥集團中國生物董事長楊曉明表示，隨著中國大陸積極施打新冠疫苗，預計到今年年底或明年初，中國就能夠建立起10億人的免疫屏障。

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞7日宣佈，國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發生產的新型冠狀病毒滅活疫苗(Vero細胞)，獲得世衛組織緊急使用授權，納入全球「緊急使用清單」(EUL)。這是中國首個獲得WHO緊急使用授權的新冠疫苗，疫苗的安全性、有效性和質量獲得充分認可。

國藥集團中國生物董事長楊曉明在接受CGTN採訪時，回答了此次批准的意義、未來產能挑戰以及匈牙利4月份頒發的GMP認證等問題。

世衛組織批准國藥集團中國生物新冠疫苗緊急使用有何意義？

楊曉明表示，去年大年三十，世界衛生組織派專家赴中國生物北京生物製品研究所實地考察。我們所有的相關人員都在現場與檢查組進行了直接對話。這表明國際社會對我們新冠疫苗的研發、生產和安全性是認可的，符合國際標準。最重要的是，在世衛組織批准緊急使用後，隨著疫苗進入全球採購和供應系統，中國生物新冠疫苗將為全球戰疫作出更大貢獻。

在產能方面，中國生物新冠疫苗面臨哪些挑戰？又是如何應對這些挑戰的？

楊曉明表示，目前，全球對新冠疫苗的需求很大，遠遠超過對我們常用疫苗產品的需求。我們最初設計的年產能是1億劑，後來擴大到10億劑，在第三階段，我們將擴大到30億劑。除了北京生物製品研究所和武漢生物製品研究所，我們還利用所屬長春、蘭州、成都、上海等生物製品所及國藥中生生物技術研究院持續擴大產能和分包裝能力。

楊曉明表示，目前正處於生產線建設的第三階段，這將大大提高我們的產能。與此同時，我們已經與一些國家進行了接觸，他們也將參與到新冠疫苗分包裝工作中。截至目前，國藥集團中國生物新冠疫苗已在全球70個國家和地區及國際組織批准註冊上市或緊急使用，100多個國家和國際組織提出採購需求。

國藥集團中國生物新冠疫苗是中國首個獲准在歐盟使用的疫苗，也獲得了歐盟GMP認證。這對於疫苗在全球的分配有何幫助？

楊曉明表示，這是中國疫苗首次獲得歐盟國家認證，也是匈牙利政府頒發的首個疫苗認證。他們的藥品監管相關專家在中國生物北京生物製品研究所進行了嚴格的現場檢查和評估後，頒發了認證證書。這表明我們的新冠疫苗的標準和質量是符合歐盟要求的。我們也正在與歐盟積極溝通，爭取推動中國生物新冠疫苗在歐盟國家的供應與分配。

中國生物的另一款重組新冠病毒疫苗正在中國河南進行Ⅰ／Ⅱ期臨床試驗。這款疫苗與其他疫苗有何區別？

楊曉明表示，與滅活疫苗不同，這是另外一種技術路線的新冠疫苗。它基於新冠病毒棘突蛋白(S蛋白)受體結合區(RBD)的天然結構特徵，運用結構生物學、計算生物學自主設計研發，採用基因工程技術構建工程細胞株，重組表達抗原蛋白，靶點明確，針對性強。免疫後可誘導機體產生針對性中和抗體，從而阻斷病毒與受體細胞的結合，發揮保護作用。

楊曉明表示，基因重組蛋白疫苗技術路線成熟，適於規模化生產，在制備全過程中不涉及活病毒及其他感染性材料，無需在高等級生物安全環境進行。無論是滅活疫苗、腺病毒載體疫苗還是重組基因蛋白疫苗，只要證明有效，都有助於預防和控制大流行。

中國累計接種新冠肺炎疫苗2億多劑次，明年是否能實現群體免疫？

楊曉明表示，今年以來，包括國家衛健委和各級政府在內的國家疾控系統積極組織公眾接種新冠疫苗。我們正在加快疫苗的生產和供應。我們預計到今年年底或明年初，中國能夠建立起10億人的免疫屏障。

(中時 )