歐盟內部市場事務執委布勒東今天表示，歐盟與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽下的合約將於6月期滿，迄今未向AZ續訂更多疫苗。

歐盟日前宣布未來2年將向美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech再購買疫苗，最高達18億劑。

布勒東（Thierry Breton）也表示，他預期輝瑞和BioNTech共同研發的新一代疫苗費用，可能高於前一代。

歐盟執委會上月對阿斯特捷利康採取法律行動，理由是這家公司未遵照與歐盟所簽的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供應合約，也沒有確保及時配送的可信賴計畫。

布勒東告訴法國公共電台（France Inter Radio）說：「歐盟沒有更新6月以後的訂單，我們會再看看情況。」他並未排除往後更新訂單的可能。

各界對於AZ疫苗副作用的疑慮一直升高。

在發現AZ疫苗可能已引起非常少數的血栓病例後，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）表示，關於阿斯特捷利康疫苗在接種後出現罕見神經退化性疾病病例，旗下安全委員會正在分析接獲的資料。

歐盟執委會7日表示，歐盟已簽下輝瑞/BNT的COVID-19疫苗合約，在2021年至2023年最多取得18億劑，以因應擴大施打作業、捐贈與轉售所需。

布勒東說，由於額外研究所需，加上生產設備可能有所改變，第二代疫苗價格恐須上調。

他說：「可能會有些許額外費用，我會讓各個法定授權主管當局在適當時機做出宣布。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100510

(中央社)