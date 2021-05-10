前總統陳水扁目前保外就醫中，今（10）日他在臉書曝光自己近況，全身布滿各種醫療設備的電線，畫面相當驚人，他則自嘲自己當了一夜的「電線人」。

陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，阿扁不是天線寶寶，卻是一夜的「電線人」，也說明不是電擊急救、不是小針美容，尤非綁票凌虐，而是睡眠呼吸的檢查。對他而言，這樣的檢查已經第N次了，「只要還能呼吸，活著就有希望。」

網友見狀留言表示，「我跟總統一樣有同樣的心情，只要活著就可以有希望就能有機會翻盤」「身體健康是最重要的」；另有人酸說，「再演一下，快除罪了」「遭政治迫害，罪在那裡？」

2008年11月12日首度被羈押，2010年11月11日入監後，屢傳身體出現問題，家屬與支持群眾堅稱，扁有阻塞性腦中風、口齒不清等問題，但2012年9月送往署立桃園醫院檢查結果無異常，也看不出口吃問題，後續又有睡眠呼吸中止症、被迫害妄想症與重度憂鬱症合併焦慮及多重身體化症狀等狀況，並開刀治療呼吸中止症。

2013年移監台中培德，陳水扁又被判定有巴金森氏症，漏尿情況日趨嚴重，並第二次開刀治療呼吸中止症。2014年，時任台大醫院醫師的柯文哲表示，陳水扁已經在包尿布了，把他關在監獄對臺灣社會的和諧也沒有幫助，政府應該思考讓他回家。目前陳水扁保外就醫已延期多次。

(中時新聞網)