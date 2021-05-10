很多人是做檢查才意外發現自己有膽結石，為什麼會有膽結石出現？通常不知道是什麼原因。我先將可能的原因整理出來，讓大家回憶看看日常生活中是不是有這些NG行為，以免石頭越長越大。

除了年紀大和女性這兩個危險因子之外，以下族群要特別留意，得到膽結石的機率比較高，常常腹痛的話，要做腹部超音波檢查。

膽結石的可能成因。(圖/今健康提供)

●高油脂飲食

有近80%的膽結石是膽固醇結石，石頭是黃色的，主要的成分是「膽固醇」，飲食中攝取過多的油和脂肪，會造成膽汁中的膽固醇過飽和形成結石。所以結石是油脂食物吃太多，不是水喝太少，水喝太少是得腎結石。

●缺乏運動、日常活動量少的人

我最常遇的職業是會計，他們必須長時間做著辦公，整天下來缺乏活動會使得腸胃蠕動變差，膽囊也跟著不收縮。另外運動會增加高密度膽固醇，高密度膽固醇是膽酸的前驅物，膽酸合成增加可以減少膽固醇結石形成。運動還會誘發身體釋放神經賀爾蒙，促使膽囊收縮排空膽汁。有研究發現每天坐著超過5小時，就會增加結石發生的機率，所以坐太久的朋友，要找時間站起來動一動！

●三餐不定時的人

長時間禁食（沒吃東西，兩餐隔太久），沒有食物進入胃和十二指腸就無法啟動「膽囊收縮素」分泌，食物中的蛋白質和脂肪酸會促使小腸分泌膽囊收縮素，通知膽囊排出膽汁，這樣才能消化食物！如果太久沒有吃東西，膽汁淤積在膽囊內，結石會容易形成。所以工作太忙碌，三餐不定時的人，例如銷售員，警消，媒體從業人員，醫護⋯等，自己要找時間吃東西喔！

●懷孕、使用避孕藥或荷爾蒙補充劑

最近我才遇到一位37歲的媽媽，沒有三高，身材也標準，但是膽結石已經有三公分，他是生完雙胞胎之後才發現自己有膽結石。統計起來，懷孕會增加膽結石的機率，因為雌激素會減少膽鹽的分泌，會增加膽固醇分泌到膽囊中；黃體素則會造成膽囊收縮蠕動減少，使膽汁淤積。懷孕的時候，大約有30 %的孕婦有膽沙，2%有膽結石。在生產完之後，60%-70%的膽沙會消失，20%-30%的膽結石會消失。懷孕時或生產完後，常常上腹痛要小心是膽結石出現了！

膽結石的可能成因。(圖/今健康提供)

●體重迅速下降

特別在減重手術後會發生，這是因為卡路里攝取減少促使膽汁淤積，脂肪的溶解也會增加膽固醇分泌到膽囊中。所以瘦太快的時候，也要小心膽結石出現。

●肥胖

肥胖的人膽固醇合成的量較多，分泌至膽汁中的量也多。特別肥胖的女性，得到膽結石的機率可以高達七倍，而且比較容易出現併發症，男性的話機率就小一點。

膽結石的可能成因。(圖/今健康提供)

●糖尿病和有胰島素阻抗（糖尿病前期）

血中胰島素上升會促使肝臟接收膽固醇，進一步增加膽汁中膽固醇的分泌，另外會減少膽酸的分泌。

●血脂肪異常

多數的研究發現血脂肪異常跟膽結石有關，例如三酸甘油酯過高，高密度膽固醇過低，非高密度膽固醇過高。不過還是會看到有些人血脂肪都正常，但仍然有膽結石。

●肝硬化

有近三分之一的患者有色素結石（石頭是黑色的），有15%有膽固醇結石。因為肝臟代謝異常的關係，膽汁中的膽色素增加，膽酸分泌減少，膽囊的蠕動變差造成。

膽結石的可能成因。(圖/今健康提供)

●溶血性貧血、地中海貧血

紅血球溶血會導致膽色素增加，膽色素增加會形成色素結石。

●膽道發炎

在膽道中有細菌感染容易造成色素結石形成（顏色是棕色的）。十二指腸有憩室也容易有色素結石產生。

●發炎性腸炎

克隆氏症患者，常合併小腸末端病灶，影響膽酸的吸收，得到膽結石會高兩到三倍。

●脊椎損傷

機率高兩倍，原因不明，可能跟膽囊收縮調控有關。

●脂肪肝

有脂肪肝的人同時有膽結石的比率較高，有多1.5倍。兩者也許沒有直接因果關係，我想應該是跟少活動和飲食有關。

●使用特定藥物

特定的降血脂藥、抗生素、全靜脈營養注等會增加膽結石發生率。

●膽結石家族史

有些家族不只一位成員有膽結石，可能跟家族的飲食習慣有關，或是遺傳性肝臟酵素缺損，使膽酸合成不足所致。

膽結石的可能成因。(圖/今健康提供)

(中時新聞網)