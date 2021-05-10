好不容易盼到東京奧運，日本女網天后大坂直美反而有點卻步了，因為她對自國的防疫沒什麼信心。她本周告訴《美聯社》說：「我當然會說我期待奧運，畢竟身為運動員，我此生都在等這一刻。但如果要拿這麼多人冒險，讓大家感覺不自在，那就該重新討論一下，我認為現在正是時候。」

新冠肺炎去年引發全球大流行，導致2020年東京奧運延後到2021年（仍稱為2020東奧）。2016年在巴西的里約奧運，曾因茲卡病毒而遭嫌棄，日本高球選手松山英樹、當時的球王戴伊(Jason Day)都拒絕參賽。戴伊甚至嗆聲：「如果是在東京我就一定會去。」諷刺的是現在東京也不安全了。

大坂直美說：「到時候會有很多外國人入境，國際奧會必須做出正確決斷。我自己施打了疫苗，但我們無法強迫每個人都去接種。」疫苗問世以來，實際效果與可能的副作用令一些民眾不安，日本國內疫苗覆蓋率僅2%，在7月23日奧運開打前也沒多少時間可以提升。

這次疫情在巴西十分慘重，他們的最大城市聖保羅上個月被迫「掘墓」以清空舊墳，騰出埋葬空間給不斷增加的肺炎病故者，還遭到鄰國關閉邊界。如果本屆奧運在巴西就肯定辦不成了，日本政府則深具自信能夠辦好。美媒《紐約時報》質疑日本缺乏足夠準備：「只靠口罩、乾洗手、社交距離，如何保障你們7.8萬志工的安全？」

(中時新聞網)