經濟部統計處公布第1季電腦及資訊服務業營業額為1,034億元，年增13.9％，其中電腦程式設計業782億元，為歷年同季新高，主因企業網路儲存伺服器系統建置增加，遠距辦公相關軟硬體需求激增，以及金融機構多元整合服務需求殷切，致營收年增12.9％；資訊服務業253億元，亦為歷年同季新高，年增17.0％，主因拍賣平台網站管理業者促銷策略奏效，加上雲端設備服務需求強勁所致。

而第1季專業技術服務業營業額705億元，年增2.0％，其中管理顧問業194億元，為歷年同季新高，因財務管理及能源、食品飲料生產之顧問諮詢業務提升，致營業額年增6.1％；廣告業及市場研究業年增0.9％，結束2019年第2季以來連續7季負成長，主因汽車廣告量上升及廣告業者拓展客戶群所致；專門設計業因商用室內設計承攬減少，惟工業設計接案增加，抵銷部分減幅，年減0.9％；攝影業因疫情減緩，婚紗攝影及室內、戶外海報影像輸出服務業績增長，加以與網路業者合作攝影案件增加，年增7.3％，結束連5季負成長。

另外，第1季租賃業營業額360億元，年增2.0％，其中機械設備租賃業年增4.5％，主因太陽能、電子工業用及辦公事務用機械設備租用需求增加所致；運輸工具租賃業246億元，為歷年單季新高，主因企業長租高單價車之業務擴長，營收成長2.2％；個人及家庭用品租賃業年減10.8％，因影音碟片租賃市場停滯，加上戶外運動及娛樂用品出租衰退所致。

(工商 )