華航確診機師案1153因在自主健康管理期間攜伴前往飛鏢酒吧約會，遭外界質疑是否違規，衛福部政務次長薛瑞元今天解釋，自主健康管理期間可參與一對一有適當距離的聚餐，至於3到5人以上的聚餐則不建議，因此案1153若是去找女朋友約會，按規定是能被允許，不過有立委質疑自主健康管理期間機師是否還能與伴侶親密接觸？對此薛瑞元則表示，「女朋友若在一起沒有近距離接觸也很奇怪」。

民進黨立委蘇巧慧今在立法院社會福利及衛環委員會提出質詢，認為自主健康管理期間的規定模稜兩可，被列管的民眾究竟能否外出、工作、聚餐，中央流行疫情指揮中心都需要明訂清楚，並透過徵用的電視廣告時段告知民眾，蘇巧慧也以受到外界關注的案1153舉例，質疑個案在執行完3天居家檢疫後立即前往飛鏢酒吧與伴侶約會是否合規定？

對此薛瑞元指出，自主健康管理期間可以外出上班工作，但不得參與多人的聚會，以及出入會接觸到不特定對象的場所，同時也不能搭乘大眾運輸工具，但案1153在自主健康管理期間僅接觸女朋友，非不特定對象，因此沒有太大問題。

蘇巧慧進一步質疑，案1153出入的飛鏢酒吧算不算是會接觸到不特定人士？能不能與女朋友近距離接觸？薛瑞元回應，「若和女朋友在一起沒有近距離接觸也很奇怪」，但自主健康管理者只要全程配戴口罩，就能出入公共場所，但要記得勿搭乘大眾運輸工具，並落實安全社交距離。

國民黨立委廖國棟則要求，華航群聚案的足跡讓民眾人心惶惶，中央應建立網站公開相關個案的疫調足跡，方便民眾查詢，對此薛瑞元表示，會採納委員建議，將可公開的疫調足跡放到專區內公開。

(中時 )