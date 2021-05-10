中鋼(2002)第一季財報亮麗，第二季鋼價續漲，獲利可望更佳，中鋼今股價強攻新高近44元，中鴻也再創57.3元新高價；鋼鐵股全數強攻，仍為台股強勢的類股，並支撐台股早盤指數穩居高檔。

中鋼公布第一季財報，營收978.21億元，毛利率勁揚至16.33%，營業淨利124.89億元，歸屬於母公司業主淨利90.26億元，單季每股淨利0.58元，創合併報表以來新高。

展望第二季，鋼價續漲且出貨維持高檔，中鋼本季營收挑戰千億元，獲利可望比第一季更好。

鋼價第二季漲勢確定，加上中國大陸宣布自5月1日起取消146項鋼鐵產品出口退稅，可望帶動第三季鋼價續漲。

第一季鋼市景氣熱絡以及鋼價上漲，鋼廠均交出優異的成績單。

目前公布第一季財報，以新光鋼(2031)自結每股淨利2元表現最佳。受惠國際鋼市火熱，且在鋼價上漲及鋼構、綠能等工程接單暢旺下，新光鋼第一季稅後淨利6.19億元、EPS達2元。

鋼管大廠美亞(2020)在本業獲利增加以及業外挹注，單季每股賺1.47元，目前表現居鋼廠的前段班。

中鋼集團中鴻(2014)受惠產品量價俱揚，第一季營運大幅成長，單季賺進17億元，每股盈餘1.18元，一季即賺贏去年全年。

離岸風電之鋼構廠世紀鋼(9958)第一季每股淨利也仍在1元以上水準。第一季營收16.64億元，營業淨利3.8億元，淨利3.14億元，基本每股盈餘1.06元。

鋼筋大廠豐興(2015)第一季延續去年第四季的旺季效應，單季淨利6.74億元，EPS達1.16元。豐興公司持續看好公共工程、營建等需求持續暢旺，帶動鋼筋、型鋼及棒線等產品線需求增溫。

鍍鋅鋼大廠燁輝(2023)第一季在兩岸鋼市需求強勁，加上受惠鋼價調漲，本業獲利大增，第一季淨利11.04億元，每股盈餘0.58元。

(時報資訊)