嘉裕(1417)搶下國軍海空制服市場，以西服規格供應國軍，嘉裕首季財報本業擺脫過去連8年虧損，首度轉虧為盈，EPS為0.52元。法人指出，軍服業績將占嘉裕營收5成以上，未來嘉裕可望統包海空軍生活所需。

在業績面支撐下，嘉裕早盤股價亮燈漲停。台灣首座陸海空軍聯合服裝供應站在3月中開幕，提供國軍官兵套量尺寸及選購等服務。官兵可依喜好到實體店面或用網路、手機APP等方式訂購服裝後，全聯供應陸軍軍服、嘉裕供應空軍與海軍，除能指定取貨的全聯福利中心，還能宅配到家或營區，全台有120間全聯門市提供免運費服務，讓軍服撥補更便利。

嘉裕董事長嚴陳莉蓮表示：「國軍史上第一次將軍服供給與銷售委由民間企業經營，藉此達到『精準補給』及『機能舒適』之目的。在此創新的全新供售模式裡，嘉裕作為國家的重要夥伴，必將全力以赴，致力提升國軍弟兄穿著舒適度、以及更佳便利的消費體驗。」

嘉裕除了供給既有的軍服品項訂製外，更將以老字號的獨家優勢垂直重整臺灣紡織產業鏈，結合超過40餘家優質供應商翻轉製程效率，未來計畫推出符合國軍服裝規定之優規款機能性軍服，包含涼感、防汙、抗皺透氣、兼具彈性輕巧與立體有型等五大衣材機能優化，輔以大師工藝級的專業量訂剪裁，將海軍與空軍之軍服穿著體驗帶入全新里程碑。

嘉裕首季營收達3.18億元，年增17%，母公司業主淨利為為9553萬元，去年同期為淨損5234萬元，EPS改寫連續8年虧損，首度轉虧為盈。

(時報資訊)