由台灣人投資經營的萬納杜籍「大旺號」與「金春12號」兩艘漁船，2019年疑似對外籍漁工有暴力行為及強迫勞動情事。美國每年提出的「人口販運問題報告」也指出我國權宜船對外籍漁工勞力剝削，監察院日前通過糾正內政部移民署、海洋委員會、農委會漁業署，並要求行政院督導改進。

監察委員王美玉、王幼玲、紀惠容指出，綠色和平東亞分部在2019年12月發布的報告中指出，萬納杜籍「大旺號」與「金春12號」兩艘漁船疑似對外籍漁工有暴力行為、超時工作及剋扣薪資等強迫勞動情事。由於這兩艘漁船是台灣人投資經營的非本國籍漁船，政府應積極解決並保護權宜船上漁工的勞動人權。

三位委員表示，近年來人權意識抬頭，少數國人在其他國家註冊權宜船，以降低經營成本，但漁工的勞動人權迭受批評。據漁業署統計截至2021年3月30日止，我國權宜船數計241艘，並有增加的趨勢。

監察院通過糾正的內容指出，這兩艘漁船分別於2020年3月19日、4月8日進入高雄港，因囿於COVID-19疫情期間，中央流行疫情指揮中心，宣布在2020年3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，因此這兩艘船的境外漁工無法取得臨時入境許可。3名漁工由仲介公司人員安排住在宿舍，門被反鎖遭限制行動自由，而移民署、海洋委員會、漁業署都未就仲介公司有無違法限制人身自由進行調查。

另外，由於漁工R君及O君因未獲入境許可，被認定是違法入境，自2020年5月1日至5月20日被移民署違法安置在機場管制區內，無法自由行動，一直到法扶基金會的律師協助，向法院聲請提審，才於5月20日當天當庭釋放。監察院認為，移民署違法安置漁工R君及O君在機場管制區20天，無法自由行動，是有疏失。

調查報告並指出，本案尚有「欠缺權宜船檢查法源」、「10年來未曾移送權宜船國裁處」及「加強與國際合作」等事項，包括漁業署針對權宜船被指控強迫勞動情事，因欠缺法源依據以致無法執行行政檢查；我國積極解決權宜船被指責的勞力剝削問題，但10年來卻未曾移送權宜船給船籍國裁處等，監察院促請行政院督導所屬檢討改進。

(中時 )