新冠肺炎疫情升溫，華航諾富特群聚感染事件擴大，確診足跡遍佈雙北，議員陳重文怒轟衛福部是黑機關，中央疫情指揮中心指揮官陳時中黑台北市長柯文哲，沒給居檢資料卻說有給。對此，柯文哲表示，中央有一連串系統性破口，回酸「羨慕其他縣市都沒問題」。

議員陳重文表示，最近新冠肺炎升溫，華航機組人員與諾富特群聚擴大，雙北確診數增多，華航機師住大安區成功國宅，確診後到中央才告訴台北市政府，造成里長不滿與住戶恐慌。

陳重文痛批，陳時中稱針對居家隔離者會通知民政警政單位協助，但北市地方政府都沒有資料，衛福部根本是燈下黑機關，陳時中更是甩郭部長，不只黑了台北市，陳時中黑柯文哲。

議員汪志冰認為，從華航機組事件看出中央地方大亂鬥，市政府就是看媒體防疫，人民再靠運氣防毒，最後就是鬼打架，中央與地方竟然可以斷成這樣，若台北市疫情擴大，柯文哲就要背黑鍋。

議員秦慧珠表示，今早衛福部長陳時中突然取消到立法院的報告，副部長說 陳時中到民航局開會，因為有新的確診，地方是否有得到通報嗎？針對疫情跑得比公文快，現在地方跟中央除了公文往來，是否還有其他的溝通方式。

柯文哲表示，防疫一年多，我們肯定台灣防疫很成功，但是該補得破洞要補起來，機組人員歸交通部，但交通部又授權航空公司處理，從桃園醫院、華航機組與諾富特等，這是一連串系統性破口，希望中央儘速解決，並酸道「羨慕其他縣市都沒問題」。

柯文哲質疑，機組檢疫時間14天最後變成3天，會議記錄拿出來，我身為醫界出身，這一定是錯的，搞不好陳時中都不知道，不要雙重標準，應要秉持專業，航空機組就是雙重標準，可以改規則，但動線、流程與疫苗順序皆要調整，柯認為，地方與政府要建立一個單一窗口的溝通方式。

(中時 )