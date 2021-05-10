警察遭遇多事之秋，接連發生治安問題引發社會高度關注，內政部、警政署與民進黨派系間的內部心結也再度被討論。英系的民進黨立委羅致政今天在立院司法法制委員會逼問警政署長陳家欽有沒有要自請處分，陳家欽跳針回答，同時還透露曾說要自請處份的台北市警察局長陳嘉昌的自請處分書，他還尚未收到。

立院司法法制委員會今邀請防制毒品相關單位報告毒品氾濫問題。羅致政質詢目前發生這麼多起案件，松山分局之亂、北投分局之亂、潑蟑螂之亂，警察顏面盡失，黑道看警察這麼好欺負，警察在打擊毒品上會沒有威信，這些事件相關的懲處目前進度如何？

陳家欽表示，有違法的都已經移送法辦，分局長也調職了；至於陳嘉昌曾說要自請處分，陳家欽則說他還沒收到；羅致政開始追問陳家欽有沒有要一起自請處分？陳家欽說他沒有，羅致政則質疑，「所以你認為你沒責任」，陳家欽則持續跳針回應，「我要負全國治安的責任。」

羅致政接著指出，不僅僅是近期這幾起案件，從館長被槍擊到現在，全國已經超過30件槍擊案，有就地正法的，有一言不合開20槍的，陳家欽都沒有覺得自己要負責的地方？

陳家欽說，他要負起全國治安的責任，他從警40幾年，經歷槍林彈雨，生命早就都置之於度外，「不會在乎或關心我的職位」，羅致政則強調，他不是在質疑陳會怕，而是警政署長自請處分對於警界是很重要的宣示，「你們亂搞的結果是我下台啊，我自己負責啊！」

陳家欽強調，「我會用行動帶領警察，用行動表現我們的決心」，這每個案件，警察都在很短時間偵破，案件發生不能歸咎於警察責任；羅致政認為問題的關鍵在槍枝氾濫、黑道挑釁，警察威信沒建立，就是像現在這樣，黑道衝去派出所、發生槍擊案就去交槍還覺得光榮，沒建立威信是「因」，黑道挑釁是「果」，警察就算快速偵辦那也已經是「果的果」了，羅強調「立威」的重要性。

羅致政最後強調，他不是要陳家欽辭職，但是如果陳家欽願意自請處分，那下面的警察都會有壓力，署長都帶頭了，局長跟分局長也會有警覺，但如果大家都不自請處分，都是嘴巴上說要負責，「你也不辭我也不辭，大家都繼續在那邊晃。」

國民黨立委吳斯懷也質詢陳家欽，發生這麼多事件，又傳出行政院長、內政部長、警政署長、警察局長互相都不合，要如何化解這樣的觀感？陳家欽強調，警政是一條鞭，警政署當然可以指揮縣市警局，是整體團隊，由他來負責。

陳家欽說，對於外面「杜撰的編劇」，從現在警察團隊的合作、努力查緝、穩定社會治安的成效看得出來，「這些編劇的、杜撰的，會不攻自破。」

(中時 )