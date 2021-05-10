2019年的反修例抗議和去年實施的《香港區國安法》令香港社會動盪不安。即將卸任的加拿大駐港澳總領事南傑瑞正在宣誓風波前夕履新，他觀察過去5年香港局勢跌蕩起伏，直言國安法對香港影響至深，香港的法律框架被更改，政治人物與領事館接觸頓成「勾結外國勢力」的憑證，稍一不慎即淪為階下囚，令部分人士不願與他們接觸；領事館近年亦遭港府多番抨擊，他苦笑駐港領事之位已成「燙手山芋」。

《香港01》報導，香港政治局勢不穩，國安法再牽起跨國企業的疑慮，南傑瑞坦言，不少企業正審視情況，並籌備應對方案，是否撤資仍是未知之數，他提醒香港不要以為現時的經濟優勢是「理所當理」，若法治和司法獨立被動搖，香港與內地城市無異，便有機會被深圳和上海等取代。

南傑瑞2016年8月開始掌管加拿大駐港澳總領事館，2個月後，新一屆立法會議員宣誓就職，青年新政的梁頌恆和游蕙禎因更改誓詞等被褫奪資格，再掀起波瀾。南傑瑞形容當時是政治爭議的前哨戰，但影響香港政治氣候最深的，必定是去年實施的《香港國安法》，除了在多方面影響香港，外交工作亦難逃一劫。

前公民黨立法會議員譚文豪因為三度獲美國領事館邀請會面，儘管未有應約，但其影響力仍被視作「危害國家安全」的力證，南傑瑞主動提起該事件，感慨國安法生效後，部份在政界活躍人士再也不願與他們接觸，領事館與港人交流程度降低，譚文豪被拒保釋進一步影響部份港人與外國領事館，甚至與海外機構和組織交流，坦言對此深感遺憾，「我們認為這並非一國兩制下的香港」，亦重挫香港作為「開放社會」的聲譽。

至於領事館日後在邀請港人會面會否有顧慮？南傑瑞表示，法院才剛頒下判辭，他們正審視情況，強調加拿大非常關注事件，但領事館仍會繼續與準備好與他們會面的人溝通，不會強人所難。

過去兩年，外國領事館版指是「外國勢力」及「干預內政」。對此，南傑瑞反駁指，香港近年的騷動並非任何「外國力量」干預造成，加拿大在逃犯條例示威之初，已多次呼籲港府與市民展開和平和尊重對話，令這個嚴重撕裂的社會大和解，惟港府卻走向另一極端，實施國安法、一系列國家安全措施及大舉拘捕民主派人士，他直言「這是不幸的，我們認為港府並無充份探索另一途徑，沒有與佔領街頭的市民對話」。

南傑瑞不願猜測港府是否閉上雙耳，但他坦言近日不時聽到港府不滿加拿大的言論和行動，但仍認為領事館與港府並非處於對立位，形容與港人、機構甚至是官方仍有「全面的關係」，領事館亦有能力與港府溝通，反之亦然，加方一再發聲亦只是從香港最佳利益出發，希望香港回復繁榮穩定。

回顧過去5年的工作荊棘滿途，駐港總領事之位是否已成「燙手山芋」？南傑瑞不禁失笑，坦承本港的政治局勢急速惡化，令其工作變得極具挑戰性，但多個駐外使領館都是燙手山芋，難言駐港領事館掌舵人之位是否最棘手。

政治不穩或令商家撤資，去年由香港流入加拿大的資金達348億美元，創歷史新高。南傑瑞表示，以他認知這並非巨額，暫時亦未見有大筆資金從香港移往加拿大，但明言不只加拿大商家，連國際大企業也正在審視國安法帶來的影響，也正籌備應對方案，包括是否有必要將備存在香港的資料轉移到其他地區，撤資與否仍是未知之數。

在南傑瑞口中，「一國兩制」逐漸褪色的香港，國安法猶如狠狠再插一刀，法律框架被顛覆，香港能否保持其進入中國市場踏腳石的地位？南傑瑞直言香港正面對許多競爭，若企業聚焦內地市場，何不直接落戶深圳和上海等內地大城市；若企業欲放眼東南亞市場，新加坡或是更好選擇。

他寄語香港，未來須保持與大陸城市的區別，尤其是法治、司法獨立、人才的專業性和物流等，令香港維持其樞紐地位，他提醒香港現有的優勢並非理所當然，若日後外界對香港法治的疑慮升溫，令香港聲譽受損，便會連帶影響企業的決定，香港前景或危在旦夕。他強調，領事的職責之一，是為加拿大企業提供合適建議，當局正不斷調整對港的評估，和警告國安法可能引致的風險。

(中時 )