民進黨染黑風暴持續延燒，也讓派系之爭浮上檯面，身兼黨主席的總統蔡英文7日親自召開各縣市暨勞工黨部主委會議，會中有感而發說，「民進黨沒大人，我就是大人，我會處理，有事好好說，又不是沒有辦法談。」對此，前民進黨立委林濁水傻眼直呼，這種發言是一個民主國家該有的話嗎？

蔡英文7日親自召開各縣市暨勞工黨部主委會議，據轉述，蔡在會中對自家人引發的紛擾有感而發說，「民進黨沒大人，我就是大人，我會處理，有事好好說，又不是沒有辦法談」、「黨內有派系，但莫因競爭而摧毀了這個黨，別忘了大家還有更遠大目標，對外要團結，挺住台灣，「我不會讓黨回到2008年，我剛接任主席時的樣子。」

這則新聞引來林濁水的關注，他今(10)日在臉書發文指出，蔡英文說這些話的語氣「真江湖」，但是照蔡英文的說法，只有總統一個是大人，其他都是小孩，「這是個民主的國家嗎？」蔡英文是口誤了嗎？林濁水直言「太奇怪了。」

對於蔡英文的說法，前台南縣長蘇煥智坦言，聽到「這個家不是沒有大人」，讓他覺得很傷感，都什麼時代了，還在用「大人」這個詞？「大人」敢把「國策顧問」這樣一個重要的「國家公器」授予一個有黑道幫派背景的大哥，不就是「上樑不正下樑歪」嗎？不就是「大人」顛倒了黑白是非倫理所造成的後果嗎？

(中時新聞網)